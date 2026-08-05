Тамбовчанину, не платившему алименты на троих детей, придется выходить на обязательные работы

Тамбовчанина приговорили к обязательным работам из-за долга по алиментам в 206 тысяч рублей. 43-летний мужчина официально не работал и игнорировал обязательства по оплате алиментных платежей на содержание троих детей.

В отделении судебных приставов по Сампурскому и Ржаксинскому районам в отношении тамбовчанина было возбуждено исполнительное производство. Сотрудник ведомства составил в отношении гражданина протокол об административном правонарушении.

- Суд признал неплательщика виновным и назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Если отец продолжит уклоняться от уплаты алиментов, его привлекут к уголовной ответственности.