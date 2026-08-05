В Тамбове 8 августа ограничат движение

8 августа в Тамбове на стадионе «Спартак» состоится футбольный матч между командами ФК «Спартак» и ФК «Строгино».

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения во время спортивного мероприятия в городе вводят ограничения дорожного движения.

Так, с 12 часов 8 августа и до окончания матча будет запрещена остановка машин по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Студенецкой набережной до улицы Студенецкой; по нечетной стороне улицы Карла Маркса, на участке от улицы Студенецкой до улицы Студенецкой набережной; по четной стороне улицы Студенецкой набережной, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса. Также запрещена остановка и движение авто по улице Студенецкой, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.