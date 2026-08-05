Тамбовчанин продолжал получать пособия на детей, оставшихся с бывшей женой

Рассказовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению многодетной матери. Женщина сообщила о нарушении ее социальных прав.

Как было установлено, в ноябре 2025 года заявительница развелась с мужем. По решению суда трое детей остались проживать с матерью. При этом бывший муж не сообщил в уполномоченный орган о том, что выплаты, которые он получает на детей, необходимо прекратить.

- Бывший супруг продолжил получать ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием детей, - отметили в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Ведомство направило в суд иск о взыскании с ответчика более 320 тысяч рублей, полученных им после расторжения брака. Данные требования удовлетворены судом в полном объеме.