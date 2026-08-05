Двоих тамбовчан будут судить за избиение знакомого

Прокуратура Мучкапского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчин 51 и 42 лет. Их обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

По версии следствия, 25 мая 2026 года тамбовчане избили знакомого из-за ранее произошедшего конфликта.

- 39-летнему потерпевшему причинены телесные повреждения, которые квалифицируются как вред здоровью средней тяжести, - прокомментировали в прокуратуре Мучкапского района.

Фигуранты признали вину. Уголовное дело рассмотрит по существу Мучкапский районный суд.