В Инжавинском округе обесточат два населенных пункта

6 августа в Инжавинском округе отключат свет в связи с проведением ремонтных работ.
По данным администрации Инжавинского округа, отключения затронут два населенных пункта. С 12.00 до 15.00 подача электричества прекратится по следующим адресам:
Инжавино
- ул. 75 лет Победы,
- ул. Белинского,
- ул. Березовая,
- ул. Заводская,
- ул. Заповедная,
- ул. Карла Маркса (157-311),
- ул. Кутузова,
- ул. Петра Первого,
- ул. Поселковая,
- ул. Совхозная,
- ул. Суворова,
- ул. Чичерина (50-101).
Семеновка
- ул. Центральная (1-2).