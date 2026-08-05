В Инжавинском округе обесточат два населенных пункта

6 августа в Инжавинском округе отключат свет в связи с проведением ремонтных работ.

По данным администрации Инжавинского округа, отключения затронут два населенных пункта. С 12.00 до 15.00 подача электричества прекратится по следующим адресам:

Инжавино

- ул. 75 лет Победы,

- ул. Белинского,

- ул. Березовая,

- ул. Заводская,

- ул. Заповедная,

- ул. Карла Маркса (157-311),

- ул. Кутузова,

- ул. Петра Первого,

- ул. Поселковая,

- ул. Совхозная,

- ул. Суворова,

- ул. Чичерина (50-101).

Семеновка

- ул. Центральная (1-2).