В правительстве Тамбовской области рассказали о ситуации с бензином на 5 августа 2026 года

Утром 5 августа в Тамбовской области продажу топлива осуществляют 186 АЗС. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Бензин АИ-92 можно приобрести на 161 станции, АИ-95 - на 146, дизельное топливо - на 177. Все три вида топлива есть на 145 автозаправках, - отметили в региональном руководстве.

На 28 АЗС продажа топлива потребителям в настоящее время не осуществляется.

Напомним, с 31 июля на несетевых заправках Тамбовской области разрешена реализация топлива в канистры. На заправках крупных сетевых операторов - «Роснефть» и «Лукойл» - ограничения сохраняются.

В настоящее время министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства региона организована горячая линия по вопросам обеспечения населения бензином и дизельным топливом. Свои вопросы жители могут задать по телефону 8 (4752) 79-15-72 с 8.30 до 17.30 в будние дни.