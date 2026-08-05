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НовостиОбщество5 августа 2026 6:55

У тамбовчанки, не оплатившей 46 штрафов ГАИ, арестовали машину

Женщине пришлось на месте погасить задолженность
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФССП России по Тамбовской области

Фото УФССП России по Тамбовской области

48-летняя тамбовчанка не оплачивала штрафы ГАИ. Ее задолженность составила 97 тысяч рублей. В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Тамбову и Тамбовскому району в отношении женщины были возбуждены 46 исполнительных производств.

- В рамках рейдового мероприятия сотрудником ведомства в отношении автотранспортного средства марки «Toyota Camry» должницы составлен акт описи и ареста, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Женщине пришлось на месте погасить задолженность, чтобы вернуть себе машину.