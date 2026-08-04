В Тамбове под машину попал 9-летний велосипедист

Авария произошла в Строителе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 3 августа в 20 часов 10 минут в районе дома №5 по улице Придорожной микрорайона Северный поселка Строитель города Тамбова. 39-летний мужчина за рулем NISSАN АLМЕRА наехал на 9-летнего велосипедиста, который двигался слева направо относительно машины.

- Велосипедиста доставили в больницу и госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.