В Тамбове под машину попал 9-летний велосипедист

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 3 августа в 20 часов 10 минут в районе дома №5 по улице Придорожной микрорайона Северный поселка Строитель города Тамбова. 39-летний мужчина за рулем NISSАN АLМЕRА наехал на 9-летнего велосипедиста, который двигался слева направо относительно машины.
- Велосипедиста доставили в больницу и госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.