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НовостиПроисшествия4 августа 2026 14:49

В Тамбове под машину попал 9-летний велосипедист

Мальчика с травмами доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Авария произошла в Строителе

Авария произошла в Строителе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 3 августа в 20 часов 10 минут в районе дома №5 по улице Придорожной микрорайона Северный поселка Строитель города Тамбова. 39-летний мужчина за рулем NISSАN АLМЕRА наехал на 9-летнего велосипедиста, который двигался слева направо относительно машины.

- Велосипедиста доставили в больницу и госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Пострадал несовершеннолетний велосипедист

Пострадал несовершеннолетний велосипедист

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.