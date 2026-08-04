Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 14:27

Жителям тамбовской многоэтажки пересчитали плату за горячую воду из-за частых отключений

Нарушения выявлены прокуратурой Ленинского района
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Ленинского района Тамбова выявила нарушения в сфере ЖКХ в мае 2026 года.

- Перерывы в подаче горячего водоснабжения в многоквартирный дом №47 на улице Интернациональной города Тамбова суммарно составили более 16 часов, что превышает допустимую продолжительность, - рассказали в ведомстве.

Прокуратурой было внесено представление руководителю филиала энергоснабжающей организации.

В настоящее время произведено снижение размера платы за горячее водоснабжение по 69 лицевым счетам многоквартирного дома на общую сумму около 10 тысяч рублей.