Жителям тамбовской многоэтажки пересчитали плату за горячую воду из-за частых отключений

Прокуратура Ленинского района Тамбова выявила нарушения в сфере ЖКХ в мае 2026 года.

- Перерывы в подаче горячего водоснабжения в многоквартирный дом №47 на улице Интернациональной города Тамбова суммарно составили более 16 часов, что превышает допустимую продолжительность, - рассказали в ведомстве.

Прокуратурой было внесено представление руководителю филиала энергоснабжающей организации.

В настоящее время произведено снижение размера платы за горячее водоснабжение по 69 лицевым счетам многоквартирного дома на общую сумму около 10 тысяч рублей.