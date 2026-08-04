Тамбовчанина приговорили к исправительным работам за долг по алиментам в 2 млн рублей

Житель Жердевки задолжал 2 млн рублей на содержание троих детей. Исполнительное производство в отношении 33-летнего мужчины находится в Жердевском районном отделении судебных приставов.

Суд обязал мужчину выплачивать детям половину от всех видов дохода, но он не торопился исполнять данное решение. Судебный пристав составил в отношении тамбовчанина протокол об административном правонарушении, суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.

- Должных выводов неплательщик для себя не сделал, мер по оплате задолженности так и не предпринял. В результате чего в отношении должника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Мужчину приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства. На данный момент он официально трудоустроился и начал выплачивать алименты.