В Тамбове продолжится благоустройство ул. Октябрьской

На планерке в администрации Рамбова рассмотрели задачи по продолжению благоустройства улицы Октябрьской. Если в конце осени прошлого года выполнены работы на участке от Носовской до Карла Маркса, то в ближайшие два месяца необходимо выполнить обновление участка от Карла Маркса до Советской, где был установлен памятник адвокату Фёдору Плевако.

- Здесь будет полностью обновлено покрытие, в середине участка улицы появится фонтан, обновятся малые архитектурные формы и газон, – рассказали в мэрии города.