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НовостиОбщество4 августа 2026 10:04

Тамбовчанке вернут деньги, похищенные мошенниками

Женщина лишилась по вине аферистов 505 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Кирсановская межрайонная прокуратура, изучив материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), выявила факт неосновательного обогащения.

Установлено, что в марте 2025 года телефонные мошенники под предлогом защиты денег убедили 65-летнюю местную жительницу перевести ее сбережения на другие банковские счета.

Из материалов уголовного дела следует, что 505 тыс. рублей поступили на счет, принадлежащий 20-летнему жителю г. Самары.

- Межрайонная прокуратура обратилась в суд по месту жительства ответчика с иском о взыскании в пользу потерпевшей неосновательного обогащения, – сообщает прокуратура Тамбовской области. - Исковые требования прокуратуры судом удовлетворены. Надзорное ведомство проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.