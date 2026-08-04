Тамбовчанке вернут деньги, похищенные мошенниками

Кирсановская межрайонная прокуратура, изучив материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), выявила факт неосновательного обогащения.

Установлено, что в марте 2025 года телефонные мошенники под предлогом защиты денег убедили 65-летнюю местную жительницу перевести ее сбережения на другие банковские счета.

Из материалов уголовного дела следует, что 505 тыс. рублей поступили на счет, принадлежащий 20-летнему жителю г. Самары.

- Межрайонная прокуратура обратилась в суд по месту жительства ответчика с иском о взыскании в пользу потерпевшей неосновательного обогащения, – сообщает прокуратура Тамбовской области. - Исковые требования прокуратуры судом удовлетворены. Надзорное ведомство проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.