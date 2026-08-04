Тамбовчанка, напавшая с ножом на двоих мужчин, сядет на скамью подсудимых

Фото прокуратуры Тамбовского района

Прокурор Тамбовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы Тамбова. Женщину обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью.

В июне 2026 года тамбовчанка находилась в гостях в деревне Перикса, где выпивала компании двоих мужчин. Во время застолья женщина ударила своего 49-летнего знакомого кухонным ножом в бедро.

- По версии следствия, ночью 9 июня 2026 года обвиняемая в ходе конфликта со своим знакомым нанесла ему удар ножом в область нижней конечности, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Мужчина вскоре скончался от острой массивной кровопотери.

- Когда хозяин дома пытался оказать помощь потерпевшему, то получил от женщины два удара ножом по касательной в область шеи, - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.

В итоге обвиняемая бросила нож в раковину и ушла.

Суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Тамбовский районный суд.