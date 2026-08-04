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НовостиПроисшествия4 августа 2026 8:09

Тамбовчанин поджег соседский сарай из-за ссоры с его владелицей

Пьяный мужчина приходил к хозяйке требовать денег
Марина МАКОВЛЕВА

3 августа в полицию Сосновского округа поступило сообщение о пожаре в сарае на территории домовладения в селе Савинские Карпели.

- После осмотра, изъятия следов, фотографирования и опроса возможных свидетелей установлено, что совершен умышленный поджог деревянного строения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Сотрудникам уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным удалось установить личность преступника - 27-летнего жителя села.

Как выяснилось, мужчина совершил поджог из-за конфликта с хозяйкой дома. Ранее он пришел к ней пьяным и потребовал денег.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждение имущества.