Тамбовчанин поджег соседский сарай из-за ссоры с его владелицей

3 августа в полицию Сосновского округа поступило сообщение о пожаре в сарае на территории домовладения в селе Савинские Карпели.

- После осмотра, изъятия следов, фотографирования и опроса возможных свидетелей установлено, что совершен умышленный поджог деревянного строения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Сотрудникам уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным удалось установить личность преступника - 27-летнего жителя села.

Как выяснилось, мужчина совершил поджог из-за конфликта с хозяйкой дома. Ранее он пришел к ней пьяным и потребовал денег.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждение имущества.