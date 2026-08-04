Тамбовчанина будут судить за очередную поездку в нетрезвом виде

Прокуратура Котовска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношения 25-летнего молодого человека. Его обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

- В мае 2026 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осуществлял движение по дорогам города на автомобиле «Лада Приора», - рассказали в прокуратуре города Котовска.

При этом всего месяцем ранее тамбовчанин привлекался к административной ответственности за поездку в состоянии опьянения и без прав. Молодому человеку назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток.

В настоящее время на автомобиль обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.