В Мичуринске выявлены случаи заправки бензина в переносную тару

Фото УМВД России по Тамбовской области

В Мичуринске сотрудники Госавтоинспекции выявили два факта заправки бензина в переносную тару на АЗС. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

За неисполнение решения Главы Тамбовской области (оперативного штаба Тамбовской области) Закона Тамбовской области от 29.10.2003 Nº155-32 предусмотрен штраф. Для граждан он составит от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 100 тысяч рублей.

- Материалы переданы Министерству юстиции и региональной безопасности Тамбовской области, - отметили в УМВД России по Тамбовской области.

Напомним, в соответствии с пунктом 7 постановления Главы Тамбовской области №124 от 16.07.2026, продажа топлива в канистры и прочую переносную тару запрещена.