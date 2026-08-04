Тамбовчанин лишился двух машин из-за неоплаченного долга

Фото УФССП России по Тамбовской области

У тамбовчанина арестовали две машины за неуплату 1 млн 150 тысяч рублей. Такова сумма ущерба, который мужчине предстоит возместить за уничтожение чужого имущества по неосторожности.

Исполнительное производство в отношении жителя Уварово находится на исполнении в отделении судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам. Должник проигнорировал требование погасить задолженность в срок.

В ходе рейда судебные приставы выявили у тамбовчанина две машины - «Kia Rio» и «ГАЗ 3302» и арестовали их.

- Если мужчина не погасит задолженность в полном объеме, автотранспортные средства принудительно реализуют в счет оплаты ущерба, - прокомментировали в УФССП России по Тамбовской области.