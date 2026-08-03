В страшной аварии на тамбовской трассе погибли три человека, 4-летняя девочка доставлена в больницу

Фото прокуратуры Тамбовского района

3 августа в Тамбовской области произошла авария, унесшая жизни троих человек. Прокуратура Тамбовского района взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП.

- На 435 километре автодороги Р-22 «Каспий» водитель автомобиля Haval M6 не справился с управлением и допустил столкновение с попутным грузовым автомобилем MAN, - рассказали в ведомстве.

Как рассказали в Госавтоинспекции Тамбовской области, по предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля Haval, уроженец Волгограда, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в грузовик, за рулем которого находился 24-летний гражданин Республики Дагестан.

Водитель легковушки и два его пассажира - 30-летний мужчина и 38-летняя женщина - погибли на месте. Выжила только 4-летняя девочка.

- Ребенок, находившийся в детском удерживающем устройстве, остался жив и был доставлен в детскую областную больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, подозрение на множественные переломы, - сообщает заместитель начальника управления Госавтоинспекции Тамбовской области полковник полиции Сергей Обухов.

Уточняется, что на место происшествия выезжал прокурор Тамбовского района Юрий Плужников. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии и ход процессуальной проверки.