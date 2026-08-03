В Тамбовской области установят два новых пункта весогабаритного контроля

Фото министерства автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области

В Тамбовской области будут установлены появятся новые автоматические пункты весогабаритного контроля. Их разместят на 13-м километре дороги «Мичуринск - Петровское - «Орел - Тамбов» и 53-м километре трассы «Тамбов - Шацк».

Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

В настоящее время завершен выбор подрядчиков, ведется разработка проектной документации. Затем на участках дорог проведут капитальный ремонт дорожного полотна и установят необходимое оборудование, дорожные знаки и ограждения.

- Новые комплексы оснастят метеостанциями для отслеживания погоды и температуры асфальта, а также пунктами учета интенсивности движения, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Отмечается, что после калибровки систем их показания будут точными даже на скорости.