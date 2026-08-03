В Тамбове усилили работы по орошению улиц

Фото администрации города Тамбова

В Тамбове в связи с высокой температурой усилили работы по орошению улиц. Об этом сообщает администрация города.

- При жаре работы проводятся ежедневно с 10.00 до 18.00 - в часы максимальной солнечной активности, - пояснили в пресс-службе городского руководства.

Днем 3 августа на улицы Тамбова вышли семь единиц техники, каждая выполнила до четырех рейсов. Орошение проводилось на Советской, Интернациональной, К. Маркса, Носовской, Красной, С. Разина, Гастелло, 40 лет Октября, Мичуринской, бульваре Энтузиастов и Моршанском шоссе.

Уточняется, что распыление воды помогает охлаждать асфальт, увлажнить воздух и прибивать пыль.