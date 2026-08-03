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НовостиОбщество3 августа 2026 14:40

В Тамбове усилили работы по орошению улиц

На дороги центральной части города вышли семь поливальных машин
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Тамбова

Фото администрации города Тамбова

В Тамбове в связи с высокой температурой усилили работы по орошению улиц. Об этом сообщает администрация города.

- При жаре работы проводятся ежедневно с 10.00 до 18.00 - в часы максимальной солнечной активности, - пояснили в пресс-службе городского руководства.

Днем 3 августа на улицы Тамбова вышли семь единиц техники, каждая выполнила до четырех рейсов. Орошение проводилось на Советской, Интернациональной, К. Маркса, Носовской, Красной, С. Разина, Гастелло, 40 лет Октября, Мичуринской, бульваре Энтузиастов и Моршанском шоссе.

Уточняется, что распыление воды помогает охлаждать асфальт, увлажнить воздух и прибивать пыль.