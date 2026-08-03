На Полынковском кладбище провели уборку

На погосте привели в порядок 10 контейнерных площадок Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

3 августа с территории Полынковского кладбища вывезли 200 кубометров мусора, привели в порядок 10 контейнерных площадок. С начала сезона с территории самого большого городского погоста года убрали уже свыше 1,1 тыс. кубометров отходов, что по объему соответствует почти 100 КамАЗам.

Навалы мусора между могилами и в проездах убирали вручную и механизированно — этим занималась подрядная организация. Мусор с оборудованных контейнерных площадок вывозили рабочие муниципального учреждения «Дирекция городского хозяйства».

- Работа по поддержанию чистоты на городских кладбищах — постоянный процесс. Особенно важно это в летний период, когда посещаемость кладбищ высокая, – сообщает пресс-служба администрации Тамбова.