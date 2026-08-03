Тамбовчанина, насмерть сбившего человека и скрывшегося с места ДТП, отправили под арест

В Сампурском районном суде арестовали водителя, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. По делу известно, что в конце июля этого года житель Сампурского округа, управляя автомобилем, наехал на пешехода, который от полученных травм скончался в больнице. При этом водитель был лишен права на управление авто и находился в состоянии алкогольного опьянения. После наезда на пешехода, водитель сел в автомобиль, и скрылся с места аварии.

Сампурский районный суд удовлетворил ходатайство полицейских о заключении мужчина под стражу. Его обвиняют в совершении преступления, по п. «а,б,в» ч.4 ст. 264 УК РФ – Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения и совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами.

- Принято решение об удовлетворении ходатайства следователя и избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 дней, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.