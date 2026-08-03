В Тамбовской области отец погибшего на СВО бойца получил положенную выплату

Кирсановская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению отца участника специальной военной операции.

Установлено, что военнослужащий, погибший при исполнении своего долга, на дату гибели не имел регистрации по месту жительства, однако фактически родился и проживал на территории региона.

Для защиты прав заявителя прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении имеющегося юридического факта постоянного проживания погибшего военнослужащего на территории Тамбовской области. Судом заявленные требования удовлетворены.

- Благодаря вмешательству надзорного ведомства мужчине осуществлена единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона рублей, – сообщает прокуратура Тамбовской области.