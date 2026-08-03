Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2026 13:03

В Тамбовской области отец погибшего на СВО бойца получил положенную выплату

Мужчине перечислили 1 миллион рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Кирсановская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению отца участника специальной военной операции.

Установлено, что военнослужащий, погибший при исполнении своего долга, на дату гибели не имел регистрации по месту жительства, однако фактически родился и проживал на территории региона.

Для защиты прав заявителя прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении имеющегося юридического факта постоянного проживания погибшего военнослужащего на территории Тамбовской области. Судом заявленные требования удовлетворены.

- Благодаря вмешательству надзорного ведомства мужчине осуществлена единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона рублей, – сообщает прокуратура Тамбовской области.