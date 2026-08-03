Двое тамбовчан получили судимости за покупку и хранение наркотиков

В суде вынесли пригово по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Тамбовского округа и его 42-летнего товарища.

В суде установили и доказали, что в феврале 2026 года через интернет мужчины незаконно приобрели метадон. В тот же день на выходе из лесополосы фигурантов задержали полицейские, которые в ходе досмотра обнаружили и изъяли синтетический наркотик в крупном размере (2 г).

В суде приятелей признали виновными в преступлении по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

- Ранее судимому фигуранту суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Второму подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, – сообщает прокуратура Тамбовской области.