Тамбовчанин сделал в автобусе замечание хаму и лишился телефона

В полицию Тамбова поступила информация о грабеже, совершенном на улице Советской.

Днем 1 августа в автобусе потерпевший сделал замечание другому пассажиру, нецензурно выражавшемуся в салоне общественного транспорта. Завязалась потасовка. Мужчины вышли из автобуса, для выяснения отношений. В этот момент подозреваемый схватил сумку потерпевшего, ударил его и убежал.

- 43-летний неработающий мужчина, проживающий в Тамбове, открыто похитил сумку с сотовым телефоном у 57-летнего тамбовчанина, применив физическое насилие, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

По описанию потерпевшего была составлена ориентировка. Сотрудники ППС задержали злоумышленника с поличным. Он дал признательные показания.

Ранее мужчина уже был судим за кражу и нанесение побоев. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело.