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НовостиПроисшествия3 августа 2026 11:44

В столкновении мотоцикла и иномарки на трассе «Тамбов-Пенз» пострадал 51-летний мужчина

Авария произошла в Кирсановском округе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мотоциклист попал в больницу

Мотоциклист попал в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 1 августа в 19 часов на 85 км автодороги «Тамбов - Пенза» в Кирсановском муниципальном округе. 55-летний водитель KIA RIO, при повороте налево в нарушение требований дорожной разметки не занял соответствующее крайнее левое положение на дороге и столкнулся с движущимся в попутном направлении мотоциклом КАВАСАКИ KLE650F 51-летнего мужчины. Он был в защитной экипировке.

- В результате ДТП водителя мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки и госпитализировали.

Водитель нарушил правила при повороте налево

Водитель нарушил правила при повороте налево

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.