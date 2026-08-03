В Кирсанове отключат свет 4 и 5 августа

В Кирсанове в связи с аварийными работами Кирсановского ПО Рассказовского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» запланированы отключения света. Об этом сообщает администрация города.

Уточняется, что подача электроэнергии будет прекращена по следующим улицам:

4 августа с 6.00 до 7.00 и 5 августа с 6.00 до 7.00

- Пушкинская, д. 47-49,

- Спортивная (кроме д. 17Б, 19, 21),

- пер. Спортивный,

- Солнечная,

- пос. Приовражный,

- Приовражная,

- пер. Овражный,

- пер. Спортивный,

- Социалистическая,

- Физкультурная,

- пер. Безымянный,

- Комарова,

- Родниковская,

- Транспортная,

- Красноармейская, д. 56-126, 25-91,

- Пригородная,

- Московская, д. 9, 11,

- с. Шиновка, 1 район, д. 1, 2, 4.

4 августа с 6.00 до 7.00 и 5 августа с 6.00 до 7.00

- Пушкинская, д. 40, 40а,

- Р.-Крестьянская, д. 59-76,

- Гоголя, д. 39А,

- М. Горького, д. 34-48,

- Кирсановский Аграрный Техникум.

4 августа с 9.00 до 12.00

- Р.-Крестьянская, д. 77-137, 78-138,

- Плехановская,

- Первомайская, д. 18-98, 35-73,

- Интернациональная, д. 17-29, 20-32,

- Ярославская,

- Мичурина,

- Пионерская,

- пер. Олимпийский, д. 10-20, 9-25,

- 1 и 2-я Механизаторов,

- Садовая,

- 8 Марта,

- Комсомольская,

- пер. Комсомольский,

- Молодежная, д. 1А-3А, 1Б-3Б, 4А, 4Б, 3, 4/1, 4/2,

- Мартыновка, д. 1-31, 2-28, 119-147,

- Пушкинская, д. 41А-41Е.

4 августа с 9.00 до 12.00

- Зеленая,

- Интернациональная, д. 1-13,

- Калинина,

- Пушкинская, д. 10-22, 7-23,

- Новая,

- Советская, д. 71-95.