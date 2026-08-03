В Кирсанове отключат свет 4 и 5 августа

В Кирсанове в связи с аварийными работами Кирсановского ПО Рассказовского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» запланированы отключения света. Об этом сообщает администрация города.
Уточняется, что подача электроэнергии будет прекращена по следующим улицам:
4 августа с 6.00 до 7.00 и 5 августа с 6.00 до 7.00
- Пушкинская, д. 47-49,
- Спортивная (кроме д. 17Б, 19, 21),
- пер. Спортивный,
- Солнечная,
- пос. Приовражный,
- Приовражная,
- пер. Овражный,
- пер. Спортивный,
- Социалистическая,
- Физкультурная,
- пер. Безымянный,
- Комарова,
- Родниковская,
- Транспортная,
- Красноармейская, д. 56-126, 25-91,
- Пригородная,
- Московская, д. 9, 11,
- с. Шиновка, 1 район, д. 1, 2, 4.
4 августа с 6.00 до 7.00 и 5 августа с 6.00 до 7.00
- Пушкинская, д. 40, 40а,
- Р.-Крестьянская, д. 59-76,
- Гоголя, д. 39А,
- М. Горького, д. 34-48,
- Кирсановский Аграрный Техникум.
4 августа с 9.00 до 12.00
- Р.-Крестьянская, д. 77-137, 78-138,
- Плехановская,
- Первомайская, д. 18-98, 35-73,
- Интернациональная, д. 17-29, 20-32,
- Ярославская,
- Мичурина,
- Пионерская,
- пер. Олимпийский, д. 10-20, 9-25,
- 1 и 2-я Механизаторов,
- Садовая,
- 8 Марта,
- Комсомольская,
- пер. Комсомольский,
- Молодежная, д. 1А-3А, 1Б-3Б, 4А, 4Б, 3, 4/1, 4/2,
- Мартыновка, д. 1-31, 2-28, 119-147,
- Пушкинская, д. 41А-41Е.
4 августа с 9.00 до 12.00
- Зеленая,
- Интернациональная, д. 1-13,
- Калинина,
- Пушкинская, д. 10-22, 7-23,
- Новая,
- Советская, д. 71-95.