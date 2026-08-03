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НовостиОбщество3 августа 2026 9:28

Многодетная тамбовчанка не смогла добиться возмещения расходов на обучение сына и обратилась в прокуратуру

Женщине выплатили 44 тысячи рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратурой Петровского района проведена проверка по обращению местной жительницы, пожаловавшейся на нарушение ее социальных прав.

Многодетная мать неоднократно обращалась с заявлением о возмещении расходов на обучение сына в профессиональной образовательной организации, но женщине отказывали из-за отсутствия различных документов.

После обращения в прокуратуру права тамбовчанки были восстановлены.

- Ей назначено возмещение расходов в размере 44 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Петровского района.