В Тамбовской области назначили руководителя департамента госжилнадзора

3 августа на оперативном совещании в правительстве региона объявили об изменениях в структуре исполнительных органов, касающихся контрольных и надзорных функций.

Строительный и технический надзор перешли в министерство строительства области. Руководить этим направлением будет исполняющий обязанности министра строительства региона Анзор Пчегатлук.

За жилищный надзор теперь отвечает отдельный департамент государственного жилищного надзора области.

Кроме того, с 4 августа исполняющим обязанности директора департамента государственного жилищного надзора назначен Андрей Мамонтов. Коренной тамбовчанин, он получил высшее образование по специальностям «строительство» и «управление в технических системах».

- Андрей Мамонтов хорошо знает эту сферу – начинал карьеру в жилищном надзоре с должности специалиста, а до недавнего времени работал заместителем руководителя ведомства, курировал все вопросы жилищного контроля, – сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.