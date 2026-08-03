18-летний тамбовчанин угнал машину у знакомого и разбил ее

1 августа в Кирсанове на улице Советской сотрудники автоинспекции обнаружили поврежденный в ДТП автомобиль. За рулем находился мужчина без прав с признаками опьянения. Молодой человек отказался от медицинского освидетельствования. Как выяснилось позже, машина была угнана.

Подозреваемым оказался 18-летний житель города. Накануне он заходил в гости к владельцу машины «Лада Гранта», а ночью решил покататься на его авто и без спроса взял ключи от него.

- Не справившись с управлением, он через несколько метров на повороте врезался в столб и повредил бампер, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело. За угон табовчанину грозит штраф до 120 тысяч рублей либо до 5 лет лишения свободы. Кроме того, ему придется возместить хозяину авто причиненный ущерб.