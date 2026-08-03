Тамбовчане оставили в соцсетях 1143 жалобы

На прошлой неделе специалисты ЦУР обработали и передали на исполнение 1143 сообщения от жителей региона. Тамбовчане оставляли их в соцсетях. Особенно активными были жители Тамбова, Мичуринска и Рассказова.

Наиболее популярными стали вопросы благоустройства общественных пространств, содержания зелёных насаждений. Тамбовчане также жаловались на отсутствие уличного освещения.

Жителей волнует состояние дорог: они сообщали о ямах и выбоинах, подтоплении дорог из-за дождей, просили отремонтировать дороги. В топе тем остаётся энергетика. Фиксировались жалобы на нехватку топлива и рост цен на него, а также на отключение электричества.