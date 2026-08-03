Тамбовчанина, жестоко избившего пенсионерку, будут судить за покушение на убийство

Фото Рассказовской межрайонной прокуратуры

Рассказовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 48-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, в июне 2026 года нетрезвый тамбовчанин поругался с родственниками.

- В ходе ссоры с родственниками во дворе их дома избил 73-летнюю соседку, которая словесно пыталась пресечь его противоправные действия, - пояснили в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Мужчина нанес пенсионерке множественные удары по голове и телу деревянным черенком, затем металлической рукояткой и кирпичом. Пожилая женщина потеряла сознание.

Фото Рассказовской межрайонной прокуратуры

Экспертиза установила, что полученные потерпевшей повреждения квалифицируются как вред здоровью средней тяжести.

Тамбовчанин не признал вину. Уголовное дело рассмотрит Рассказовский районный суд.