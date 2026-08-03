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НовостиПроисшествия3 августа 2026 7:51

Тамбовчанина, жестоко избившего пенсионерку, будут судить за покушение на убийство

Мужчина наносил женщине удары тяпкой, шваброй и кирпичом
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Рассказовской межрайонной прокуратуры

Фото Рассказовской межрайонной прокуратуры

Рассказовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 48-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, в июне 2026 года нетрезвый тамбовчанин поругался с родственниками.

- В ходе ссоры с родственниками во дворе их дома избил 73-летнюю соседку, которая словесно пыталась пресечь его противоправные действия, - пояснили в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Мужчина нанес пенсионерке множественные удары по голове и телу деревянным черенком, затем металлической рукояткой и кирпичом. Пожилая женщина потеряла сознание.

Фото Рассказовской межрайонной прокуратуры

Фото Рассказовской межрайонной прокуратуры

Экспертиза установила, что полученные потерпевшей повреждения квалифицируются как вред здоровью средней тяжести.

Тамбовчанин не признал вину. Уголовное дело рассмотрит Рассказовский районный суд.