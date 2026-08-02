185 заправок продают топливо в Тамбовской области

Фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По данным на утро 2 августа, в Тамбовской области продают топливо 185 автозаправочных станций. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства.

Бензин АИ-92 можно приобрести на 158 станциях, АИ-95 – на 146, дизельное топливо – на 176. Все три вида топлива есть на 145 заправках. На 29 АЗС продажу топлива временно приостановили.

Как уточнили в облправительсве, фактическое время работы каждой заправки зависит от количества имеющегося топлива и уровня спроса.

Всего в Тамбовской области действует 214 автозаправок, среди них 44 АЗС сети «Роснефть» и восемь сети «Лукойл».

Кстати, перечень работающих заправок с информацией о наличии топлива можно найти на портале регионального правительства в разделе «Это важно».