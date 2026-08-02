32-градусная жара накроет Тамбовскую область

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Повышение температуры воздуха до +30…+32º ожидается в Тамбовской области. Жара задержится в регионе в течение трех дней – со второй половины воскресенья, 2 августа, и до вторника включительно, 4 августа.

По данным ГУ МЧС по Тамбовской области, при аномальной температуре воздуха возникает вероятность увеличения вероятности перегрева тела.

Чтобы максимально обезопасить себя во время жары, не стоит выходить на улицу в самое жаркое время суток. Водителей просят не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах.

При возникновении чрезвычайной ситуации или происшествия звоните 112.