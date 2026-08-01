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НовостиОбщество1 августа 2026 10:36

Тамбовчанке удалили опухоль весом 23 килограмма

Операцию провели врачи онкодиспансера
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Врачи провели уникальную операцию

Врачи провели уникальную операцию

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области.

Онкогинекологи и анестезиологи-реаниматологи Тамбовского областного онкологического клинического диспансера провели сложнейшую операцию тамбовчанке, которая жаловалась на слабость, выраженную одышку и критическое увеличение живота.

Команда хирургов разработала и успешно реализовала индивидуальный план лечения для крайне сложной категории больных. Из организма женщины была успешно удалена опухоль яичника весом 23 килограмма.

- Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, послеоперационный период прошёл без осложнений. Пациентка уже выписана домой, – сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.