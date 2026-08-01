В Дмитриевке на две недели отключат горячую воду

Жителей рабочего поселка Дмитриевка предупреждают о том, что с 3 августа в поселке будет отключена подача централизованного горячего водоснабжения потребителям в связи с проведением комплекса работ в котельной мкр.Сахзавод в р.п.Дмитриевка для подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг. Важно: прекращение подачи воды начнётся в ночь на 3 августа.

- Телефоны для связи: 8(4752) 65-29-69 (ООО «Ляда-сервис»); 8 (47536) 38-8-52, 30-5-85 (территориальный отдел Дмитриевский администрации округа), – напоминают в местной администрации.