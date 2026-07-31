22-летнему тамбовчанину грозит срок за неправомерный оборот средств платежей

Прокуратура Советского района Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего молодого человека. Местный житель обвиняется в приобретении и передаче другому лицу электронного средства платежа для осуществления неправомерных операций.

- По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемый приобрел у 21-летнего тамбовчанина доступ к сервису дистанционного банковского обслуживания его счета, - рассказали в прокуратуре Советского района города Тамбова.

Полученные сведения он передал соучастнику, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, для незаконных банковских операций, получив за этого более 100 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Тамбова. Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.