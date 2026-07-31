Тамбовчан предупреждают о псевдосотрудниках водоканала

В РКС-Тамбов поступают обращения жителей о том, что по квартирам ходят неизвестные, которые представляются сотрудниками водоканала и предлагают провести поверку приборов учета воды. В частности, такие люди были замечены в многоквартирном доме по улице Интернациональной 47/1.

в водоснабжающей организации напоминают, что они не проводят поверку приборов учета. Здесь проводят только сбор заявок на поверку, и передают их сторонним аккредитованным организациям в рамках соглашения.

После проведения специалисты водоканала проводят опломбировку ПУ только по заявкам жителей.

- Сотрудники посещают квартиры либо по заявке, либо для контрольного снятия показаний ПУ. И всегда заранее предупреждают о своём визите, – напоминают горожанам в РКС-Тамбов.