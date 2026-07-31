Жители Рылеева и бульвара Энтузиастов в Тамбове на полтора месяца останутся без горячей воды

От теплоснабжения окажутся отключены два ЦТП

Теплоэнергетики приступают к модернизации участка магистрали на бульваре Энтузиастов в районе ТРЦ «Карнавал». До начала отопительного сезона здесь заменит порядка 300 метров изношенных труб большого диаметра на современные в ППУ-изоляции с гарантийным сроком службы 25 лет.

- Этот участок магистрали расположен сразу после повышающей насосной станции, следовательно, в отопительный период он подвергается максимальным нагрузкам. От его надежной работы зависит бесперебойное теплоснабжение жителей северной части города, а это без малого 30 тысяч горожан, – пояснили в теплоэнергетической компании.

Выполнить предстоит большой объем работ. Ситуацию осложняет множество сторонних подземных коммуникаций на участке — в некоторых местах копать придется вручную, без применения спецтехники. Кроме того, глубина залегания теплотрассы составляет около четырех метров, что вдвое превышает стандартные параметры.

От этого участка напрямую запитаны два центральных тепловых пункта (ЦТП), которые обеспечивают горячей водой жилые дома района. Организовать для них временное снабжение по альтернативной схеме невозможно.

По этой причине энергетики вынуждены с 3 августа по 15 сентября ограничить горячее водоснабжение по следующим адресам: ул. Рылеева: д. 59, 59а (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 7б), 61/1, 61а, 61в, 63а, 63б, 65, 67, 69 и бульвар Энтузиастов: д. 1ж (корп. 1, 2, 3, 4).

Фото пресс-службы филиала АО «РИР Энерго» - «Тамбовская генерация»