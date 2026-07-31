Тамбовчанка, представлявшаяся юристом, похитила у двух человек больше 500 тысяч рублей

В суде вынесут приговор по уголовному делу 38-летней жительницы Тамбовского округа, которую обвиняют в преступлении по чч. 2,3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере).

По версии следствия, с октября 2025 года по январь 2026 года обвиняемая обманом завладела деньгами двоих тамбовчан под предлогом оказания им квалифицированной юридической помощи в решении различных вопросов.

Потерпевшими по уголовному делу признаны многодетная мать, которой причинен ущерб в размере 451 тыс. рублей, а также ее сосед, которому причинен ущерб в размере 70 тыс. рублей.

Вину фигурантка признала. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество.

- После вручения копии обвинительного заключения прокуратура направит уголовное дело в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Тамбовской области.