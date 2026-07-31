В Тамбовской области на утро 31 июля работают 187 АЗС

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области, утром 31 июля в регионе продажу топлива осуществляет 187 автозаправочных станций.

Бензин АИ-92 можно приобрести на 166 станциях, АИ-95 – на 154, дизельное топливо – на 178. Все три вида топлива есть на 158 автозаправках. На 27 АЗС реализация топлива потребителям временно не осуществляется.

Фактическое время работы каждой АЗС зависит от количества имеющегося топлива и уровня спроса.

Всего в Тамбовской области насчитывается 214 автозаправочных станций, в том числе 44 АЗС сети «Роснефть» и 8 АЗС сети «Лукойл».

- Сегодня, 31 июля, (и 31 числа каждого месяца) могут заправляться машины как с нечётными, так и с чётными номерами, – напоминают в пресс-службе правительства Тамбовской области.

Также в Тамбовской области с 31 июля разрешена реализация топлива в канистры и другую переносную тару на несетевых заправках. Это правило распространяется исключительно на частные автозаправочные станции. Ограничение сохраняется на заправках крупных сетевых операторов – «Роснефть» и «Лукойл», которые продолжают работать в прежнем режиме.