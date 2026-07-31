В Уварово в течение трех дней будут отключать свет

4, 11 и 18 августа в Уварово пройдут плановые отключения электроэнергии. Это связано с необходимостью проведения плановых работ по обслуживанию и ремонту оборудования.

Света не будет:

4 августа с 9.00 до 16.00

ул.Железнодорожная, ул.Нечаева, ул.Луговая, ул.Городская, ул. Московская, ул.Привокзальная, пер.Городской, ул.Набережная, ул.Котовского, ул.Молодёжная, ул.Придорожная, ул.Победы, ул.Шоссейная, ул.Юбилейная. пер.Юбилейный, ул.Заводская.

11 августа с 9.00 до 16.00

ул.Южная ( д.№№ 34, 58, 58а, 58б, 58в, 73, 73а,73б, 73г, 73д, 73е, 74

18 августа с 9.00 до 16.00

1мкр. (д.№№ 1-6. 7-14, 15-21, 22, 23-33, 34), мкр. Сахарного завода, мкр.Рассвет, ул.Южная, ул.М.Садовая, ул.Шоссейная.

За информацией можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по тел.: 4-72-42.