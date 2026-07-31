Руководителя тамбовской фирмы будут судить за сокрытие денег

В суде вынесут приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Олимп», которого обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, руководитель, зная об имеющейся налоговой задолженности в размере более 42 млн рублей, вывел через другую фирму в обход своих заблокированных счетов свыше 23 млн рублей, сокрыв таким образом денежные средства от принудительного взыскания.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал. На его имущество наложен арест.

- После вручения копии обвинительного заключения прокуратура направит уголовное дело в Ленинский районный суд, – сообщает прокуратура Тамбовской области.