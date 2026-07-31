Тамбовчанку подозревают в мошенничестве при получении выплат

Жительницу Мичуринска подозревают в мошенничестве при получении выплат. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, 31-летняя женщина с сентября по ноябрь 2025 года разработала преступный план, чтобы обманом получить бюджетные средства по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».

В ноябре 2025 года тамбовчанка подала в жилищный отдел управления городского хозяйства администрации города Мичуринска заявление о постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.

- При этом умышленно представила заведомо подложную справку о доходах за 2025 год, содержащую недостоверные сведения о ее трудоустройстве и размере доходов, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России.

Незаконно получить бюджетные денежные средства - не менее 3,8 млн рублей - женщине не удалось.

Возбуждено уголовное дело.