Тамбовчанину пришлось заплатить долги, чтобы выехать из страны

В Октябрьском районном отделении судебных приставов города Тамбова находились четыре исполнительных производства в отношении жителя областного центра. Мужчина не платил кредиты и задолжал 1 млн 150 тысяч рублей.

- Сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

Тамбовчанин собрался лететь за границу, однако на приеме у судебного пристава узнал, что не сможет покинуть страну. Мужчине пришлось погасить задолженность в полном объеме, после этого ограничение на выезд было отменено.