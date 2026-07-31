Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 6:14

Тамбовчанину пришлось заплатить долги, чтобы выехать из страны

Задолженность мужчины превысила 1 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА

В Октябрьском районном отделении судебных приставов города Тамбова находились четыре исполнительных производства в отношении жителя областного центра. Мужчина не платил кредиты и задолжал 1 млн 150 тысяч рублей.

- Сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

Тамбовчанин собрался лететь за границу, однако на приеме у судебного пристава узнал, что не сможет покинуть страну. Мужчине пришлось погасить задолженность в полном объеме, после этого ограничение на выезд было отменено.