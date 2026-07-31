В Тамбовской области разрешили продавать бензин в канистры

Продажу топлива в канистры начали сегодня несетевые заправки

В Тамбовской области с 31 июля разрешили продажу топлива в канистры и другую переносную тару на несетевых заправках. Решение продиктовано стабилизацией ситуации на топливном рынке региона и уменьшением очередей на заправках.

Новое правило распространяется исключительно на частные автозаправочные станции, которые составляют основную часть от общего числа заправок в регионе – 162 из 214. Ограничение сохраняется на заправках крупных сетевых операторов – «Роснефть» (44 АЗС) и «Лукойл» (8 АЗС), которые продолжают работать в прежнем режиме.

Также принято решение, что 31 числа каждого месяца теперь смогут заправляться машины как с нечётными, так и с чётными номерами. В результате владельцы автомобилей с чётными номерами не будут лишены возможности приобрести топливо два дня подряд - 31 и 1 числа.

При этом другие временные ограничения продолжают действовать. На всех АЗС региона, включая частные и сетевые, по-прежнему сохраняется система «чёт–нечет», введённая по результатам голосования жителей на портале «Госуслуги».

Также действует лимит не более 30 литров бензина на один автомобиль за одну заправку. Эти меры не распространяются на транспорт экстренных служб, коммунальной и дорожной техники, а также на автобусы, работающие на регулярных маршрутах.

- Актуальный перечень работающих АЗС с указанием наличия топлива ежедневно обновляется на официальном сайте правительства региона в разделе «Это важно», – сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.