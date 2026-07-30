Глава СК России заинтересовался ситуацией с неисправной насосной станцией, загрязняющей приток Цны в Тамбове

Председатель СК России поручил представить доклад о результатах проверки по информации о нарушении природоохранного законодательства в Тамбове. Об этом рассказали в Информационном центре СК России.

По данным СМИ, долгое время в микрорайоне Майском областного центра работает неисправная канализационно-насосная станция, запущенная в 2014 году. Это приводит к регулярным коммунальным авариям и попаданию сточных вод в приток Цны.

- Несмотря на проведение в 2025 году ремонта оборудования, имеющиеся нарушения не устранены, - отметили в Информационном центре СК России.

При этом многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результатов.

В настоящее время по данному факту в СУ СК России по Тамбовской области организована процессуальная проверка.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК России Андрею Степанову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки и мерах по обеспечению прав тамбовчан на благоприятную окружающую среду.