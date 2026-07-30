В Тамбовской области запрещено купание на 14 пляжах

Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области запретило купание на трех пляжах областного центра.

По данным ведомства, проверку не прошел пляж «Олимпийский» на карьере «Ласковский» со стороны парка Победы, где обнаружили кишечную палочку, и энтерококки. Аналогичные микроорганизмы выявлены на левом берегу Цны на Рассказовском шоссе после «Кривого» моста. На пляже «Детский» на правом берегу канала Цны в районе парка Дружбы у «Тезикова», где также нашли кишечную палочку.

Кроме того, жителям Тамбовской области не рекомендуется купаться в следующих местах отдыха:

Рассказовский округ

- пляж «Пичерский» на реке Пичера (село Пичер);

- пляж «Никольский» на пруду «Семенов лог» (село Никольское);

- пляж «Коптевский» на пруду в балке (1,2 км северо-западнее села Коптево).

Тамбовский округ

- река Мошляйка (село Тулиновка, Набережная, №17-25);

- пруд Новолядинский (поселок Новая Ляда, Стахановская, 20);

- река Цна (село Татаново, в районе моста окружной дороги, левый берег).

Моршанск

- река Цна (Садовая, 17);

- река Цна (Свободная, 27).

Мичуринский округ

- река Лесной Воронеж (село Новоникольское).

Сампурский муниципальный округ:

- река Цна (село Сампур/поселок Гавриловка).

Жердевка:

- река Савала (южная часть города).

Кроме того, гигиеническим нормативам не соответствует проба почвы на пляже «Детский» у реки Лесной Воронеж в

Мичуринске.