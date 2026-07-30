В Котовске продлили ограничения движения на трех улицах

С 31 июля в Котовске в связи с ремонтными работами сохраняются ограничения на участках улиц Котовского, Кирова и 9-ой Пятилетки. Об этом рассказали в администрации города.

С 9.00 31 июля будет продолжено действие ограничений на следующих улицах:

- Котовского в районе домов 31 и 36 (до 9.00 20 августа);

- Кирова в районе домов 15 и 16 (до 9.00 14 августа);

- 9-ой Пятилетки в районе перекрестка с улицей Посконкина (до 9.00 7 августа).

Уточняется, что данная мера связана с ремонтом теплосетей и восстановительными работами на сетях водоотведения.