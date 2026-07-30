Тамбовчанина будут судить на неоднократные поездки на рулем под хмельком

Кирсановская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 61-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Нарушение он допустил дважды - в апреле и мае 2026 года.

- Обвиняемый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения, вновь управлял автомобилем ВАЗ-21102 в состоянии опьянения, - рассказали в Кирсановской межрайонной прокуратуре.

Мужчина был пойман нетрезвым на автодорогах Кирсановского округа.

Фигурант признал вину. Уголовное дело рассмотрит Кирсановский районный суд.